Три часа тушили пожар в Пряжинском районе

Днем 25 марта, в пятницу, огонь вспыхнул в жилом доме в поселке Маньга Пряжинского района. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Информация о возгорании потупила на пульт экстренных служб в 11:13, на место выехали пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводска.

Горел частный дом, его тушили 17 человек и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем окончательно удалось только в 14:10. // Фото: Hans/pixabay.com