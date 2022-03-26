Из-за непогоды в Карелии перекрыли трассу «Кола»

В связи с неблагоприятными погодными условиями на некоторых участках федеральной трассы «Кола» в Карелии ограничили движение. Об этом сообщили в МЧС республики, ссылаясь на информацию дежурного ФГУ «Управление автомобильной магистрали «Кола».

В частности, перекрыта автодорога Р-21 на участках с 753-го по 853-й километр и с 856-го по 864-й. Движение откроют, когда погода нормализуется.

Водителей просят быть особо внимательными, не нарушать ПДД, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость. // Фото: dimitrisvetsikas1969/pixabay.com