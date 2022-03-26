Дороги Карелии стали опасными из-за плохой погоды

Из-за ухудшения погодных условий в республике могут возникать опасные ситуации на дорогах. В Госавтоинспекции Карелии предупредили об этом водителей.

Их попросили быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию.

Перед перекрестками и пешеходными переходами следует заблаговременно снижать скорость, не применять экстренное торможение и не совершать резких маневров.

Дорожная обстановка может осложниться из-за метели и ветра. // Фото: источник