Четыре человека погибли в страшном ДТП в Самарской области

В Самарской области четыре человека погибли в страшном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию региона.

Трагедия произошла днем 27 апреля на трассе от Самары к границе с Казахстаном. Автомобиль Renault Logan при выезде на трассу не уступил дорогу грузовику. В результате большегруз перевернулся и упал на легковой автомобиль.

В аварии погибли водитель и трое пассажиров Renault. Полиция проводит проверку по факту трагедии. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev