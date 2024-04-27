Россиянам назвали допустимую порцию шашлыка

Врач Андрей Тяжельников назвал допустимую разовую порцию шашлыка. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил медик, за один раз можно съесть не более 150 граммов шашлыка. При этом чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть.

Тяжельников посоветовал есть шашлык со свежими овощами - огурцами, редисом, помидорами и сладким перцем. Также он порекомендовал не увлекаться соусами, поскольку в них может быть много соли и сахара. // Фото: unsplash.com / Iulia Buta