Четыре человека погибли при прорыве трубы в отеле в Перми

В результате прорыва трубы отопления в пермском отеле погибли четыре человека. О трагедии со ссылкой на министерство территориальной безопасности края сегодня утром сообщает РИА Новости.

Также сообщается еще о троих пострадавших. Их госпитализировали в больницу. На месте трагедии находится губернатор Пермского края Максим Решетников. Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Между тем, РЕН ТВ сообщает, что количество погибших в залитом кипятком здании возросло. Пятого погибшего удалось обнаружить, когда спасатели откачивали воду из помещения.

Фото: РЕН ТВ