20 января 2020, 07:24
Четыре человека погибли при прорыве трубы в отеле в Перми
По информации СМИ, число жертв, обварившихся кипятком в отеле, возросло
В результате прорыва трубы отопления в пермском отеле погибли четыре человека. О трагедии со ссылкой на министерство территориальной безопасности края сегодня утром сообщает РИА Новости.
Также сообщается еще о троих пострадавших. Их госпитализировали в больницу. На месте трагедии находится губернатор Пермского края Максим Решетников. Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Между тем, РЕН ТВ сообщает, что количество погибших в залитом кипятком здании возросло. Пятого погибшего удалось обнаружить, когда спасатели откачивали воду из помещения.
Фото: РЕН ТВ