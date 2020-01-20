20 января 2020, 07:24
Происшествия

Четыре человека погибли при прорыве трубы в отеле в Перми

По информации СМИ, число жертв, обварившихся кипятком в отеле, возросло

В результате прорыва трубы отопления в пермском отеле погибли четыре человека. О трагедии со ссылкой на министерство территориальной безопасности края сегодня утром сообщает РИА Новости.

Также сообщается еще о троих пострадавших. Их госпитализировали в больницу. На месте трагедии находится губернатор Пермского края Максим Решетников. Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Между тем, РЕН ТВ сообщает, что количество погибших в залитом кипятком здании возросло. Пятого погибшего удалось обнаружить, когда спасатели откачивали воду из помещения.

Фото: РЕН ТВ

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Метки: 
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труба отопления
Персмкий край