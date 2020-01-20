20 января 2020, 07:08
Происшествия

Станция техобслуживания сгорела сегодня ночью в Петрозаводске

Для ликвидации пожара в карельской столице на Вытегорском шоссе потребовалось 11 спасателей и больше 20 минут

20 января ы 02:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на станции технического обслуживания автомобилей. Очаг возгорания находился в здании 58-а на Вытегорском шоссе.

В ликвидации огня участвовали 11 человек. По сообщению пресс-службы МЧС по Карелии, в 03:05 пожар был ликвидирован.

В министерстве напомнили телефоны на случай ЧС и пожаров: «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). 

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Метки: 
пожар
новости петрозаводска
станция техобслуживания
транспорт
МЧС по РК