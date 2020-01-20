20 января 2020, 07:08
Станция техобслуживания сгорела сегодня ночью в Петрозаводске
Для ликвидации пожара в карельской столице на Вытегорском шоссе потребовалось 11 спасателей и больше 20 минут
20 января ы 02:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на станции технического обслуживания автомобилей. Очаг возгорания находился в здании 58-а на Вытегорском шоссе.
В ликвидации огня участвовали 11 человек. По сообщению пресс-службы МЧС по Карелии, в 03:05 пожар был ликвидирован.
В министерстве напомнили телефоны на случай ЧС и пожаров: «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).