Автомобиль улетел в кювет на трассе «Кола» в Карелии

Серьезное ДТП произошло на севере Карелии в минувшую субботу, 18 января, сообщает МЧС по РК.

«В 15:42 пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Лоухский район, 972 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»,

– говорится в сообщении.

В ДТП, видимо, никто не пострадал, так как авария не попала в сводку учетных аварий ГИБДД за субботу, 18 января.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.