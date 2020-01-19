Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

В ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 18 января, в карельской столице пострадала молодая женщина, сообщает Госавтоинспекция Карелии

«В 09:40 в районе дома № 13 по пр. Александра Невского 28-летний водитель автомашины «Рено Сандеро», при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «КИА Пиканто», двигающейся в попутном направлении. В результате ДТП травмирована 30-летняя пассажирка «КИА», ей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

В этот же день автомобиль вылетел на тротуар на улице Красноармейской в карельской столице и сбил 14-летнюю девочку и 41-летнюю женщину. Пострадавших осмотрели врачи.