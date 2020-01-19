Автомобиль, пытаясь избежать ДТП, вылетел на тротуар в Петрозаводске

Очередной автомобиль выехал на тротуар в Петрозаводске. В этот раз никто не пострадал. Авария произошла в минувшую субботу, 18 января, на перекрестке улиц Антикайнена и Красная. Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Судя по кадрам, один из автомобилей делал левый поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная. Другой двигался по улице Антикайнена в прямом направлении от проспекта Ленина к кинотеатру «Калевала». Машины не смогли разъехаться в центре перекрестка. К счастью, серьезного столкновения удалось избежать. Уходя от аварии, один из автомобилей выехал на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

В этот же день при схожих обстоятельствах автомобиль вылетел на тротуар на улице Красноармейской в карельской столице и сбил 14-летнюю девочку и 41-летнюю женщину.