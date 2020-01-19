Девочка и женщина пострадали в ДТП на улице Красноармейской

В серьезном ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов (мы писали о нем здесь), которое произошло в 14:58 в минувшую субботу, 18 января, на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького, пострадали девочка и женщина, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«49-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн», при повороте налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомашиной «Дэу Нексиа», двигающейся во встречном направлении. После столкновения автомашину «Дэу» отбросило на тротуар, где она совершила наезд на 14-летнюю девочку пешехода и 41-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходы получили травмы, им оказана медицинская помощь»,

– сообщает ГИБДД по РК.

Напомним, что момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк».