19 января 2020, 11:01
Девочка и женщина пострадали в ДТП на улице Красноармейской
Публикуем подробности аварии с выездом автомобиля на тротуар в центре Петрозаводска от Госавтоинспекции Карелии
В серьезном ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов (мы писали о нем здесь), которое произошло в 14:58 в минувшую субботу, 18 января, на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького, пострадали девочка и женщина, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
«49-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн», при повороте налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомашиной «Дэу Нексиа», двигающейся во встречном направлении. После столкновения автомашину «Дэу» отбросило на тротуар, где она совершила наезд на 14-летнюю девочку пешехода и 41-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходы получили травмы, им оказана медицинская помощь»,
– сообщает ГИБДД по РК.
Напомним, что момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк».