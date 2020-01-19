Дачный дом сгорел на юге Карелии

Серьезный пожар произошел в минувшую субботу, 18 января, на юге Карелия, сообщает МЧС по РК.

«В 18:47 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Лахденпохский район, п. Тиурула. В 21:05 пожар ликвидировали»,

– говорится в сводке происшествий.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.