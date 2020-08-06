Четыре человека госпитализированы с пневмонией в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 4 человека с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Летальных исходов 5 августа не было.

Всего с начала апреля в больницы республики доставлены 1047 человек с этим диагнозом. 69 пациентов скончались.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией в Карелии неоднократно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.