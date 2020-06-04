Черный «Лексус» грубо нарушил ПДД в центре Петрозаводска

Автомобиль «Лексус» грубо нарушил ПДД в центре Петрозаводска. Инцидент произошел в 18:55 в среду, 3 июня, в пересечения с улицей Еремеева, сообщает «ДТП Петрозаводска».

«Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела кроссовер Лексус, объезжающий пешеходов на пешеходном переходе по полосе встречного движения. Возможно водитель торопился, и пешеходы ему явно помешали»,

– пишет издание.

Добавим, что водитель кроссовера нарушил сразу несколько правил ПДД: не пропустил пешеходов и выехал на встречную полосу движения через сплошную линию разметки.