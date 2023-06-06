Черчение вернут в российские школы

Уроки черчения снова будут преподавать в российских школах. Школьники начнут познавать азы выполнения чертежей со следующего учебного года. Черчение как отдельный урок был исключен из школьной программы в 2019 году, сейчас такой модуль есть в учебном предмете «Технология».

На сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 4 апреля, говорится: «Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования».

Также поручено обеспечить изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю. Срок - 1 августа 2023 года, поручение дано кабмину. // фото freepik.com