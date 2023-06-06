06 июня 2023, 18:49
Объявлена дата введения курортного сбора в Петербурге
По 100 рублей с туристов хотят брать со следующего года
По соседству с Карелией со следующего года с гостей Северной столицы начнут взимать курортный сбор. По сообщению «Фонтанки», ожидается, что произойдет это 1 апреля.
«Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка», – цитирует издание вице-губернатора Алексея Корабольникова. 7 июня проекта закона планируют рассмотреть в первом чтении.
Брать по 100 рублей с гостей за сутки проживания в Петербурге изначально собирались с 1 августа 2023 года, но затем сроки перенесли.