Объявлена дата введения курортного сбора в Петербурге

По соседству с Карелией со следующего года с гостей Северной столицы начнут взимать курортный сбор. По сообщению «Фонтанки», ожидается, что произойдет это 1 апреля.

«Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка», – цитирует издание вице-губернатора Алексея Корабольникова. 7 июня проекта закона планируют рассмотреть в первом чтении.

Брать по 100 рублей с гостей за сутки проживания в Петербурге изначально собирались с 1 августа 2023 года, но затем сроки перенесли.