Введение курортного сбора в Петербурге отложили

Предполагалось, что курортный сбор в размере 100 рублей начнут взимать с туристов Северной столицы уже в этом году. В качестве эксперимента были установлены сроки с 1 августа 2023 по 31 декабря 2024 года. Однако плату за «посещение» Петербурга с путешественников решили вводить позднее.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о переносе введения курортного сбора на 2024 год, передает «Фонтанка». Решение приняли по результатам совещаний с участниками рынка. В этом году в Петербурге рассчитывают завершить подготовительную работу.

«В этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет»,

- произнес политик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Идею брать плату с туристов обсуждают и в Карелии. В кабмине региона считают, что, на севере республики рано вводить дополнительный сбор, но в Приладожье самое время обложить туристов дополнительными расходами. Между тем законопроект, дающий право регионам вводить туристический сбор, пока приостановлен.

После ликвидации Ростуризма вопросы туристической деятельности переданы в Минэк, но в ведомстве пока не инициируют обсуждение законопроекта о сборе для туристов. // фото «Петрозаводск говорит»