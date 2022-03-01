Чемпионат мира по зимнему плаванию в Петрозаводске пока не отменяют

Чемпионат мира по зимнему плаванию, который должен состояться в Петрозаводске, пока не отменен. Соревнования намечены на 21-27 марта.

«В настоящее время информации об отмене мероприятия нет»,

- сообщила порталу «Петрозаводск говорит» пресс-секретарь министерства образования и спорта РК Татьяна Мурадова.

Отметим, что в последние дни Россию лишили права проведения многих международных соревнований, в том числе, чемпионата мира по волейболу -2022. Футбольные сборные России и клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Хоккейная сборная России также отстранена от участия в турнирах, включая чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира по зимнему плаванию должен впервые пройти в Карелии. На Онежском озере в центре Петрозаводска планируется разыграть более 250 комплектов медалей. Ранее свое участие в соревнованиях подтвердили более 150 спортсменов из 18 стран. На открытие чемпионата мира собирается приехать четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Фото: «Спорт - норма жизни Карелия»