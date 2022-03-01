Зрители увидели 12 шайб в матче кондопожских «армейцев»

28 февраля в Кондопоге команда «СКА-ГУОР Карелия» принимала ХК «Брянск». Матч получился очень зрелищным, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Гостям удавалось выйти вперед и в первом, и во втором периодах. Однако в решающей двадцатиминутке «армейцы» прибавили и дожали соперника. Итог встречи - победа хозяев со счетом 7:5.

Сегодня команды сыграют между собой еще раз. Этот матч будет заключительным для кондопожан в регулярном сезоне НМХЛ. Впереди их ждут игры плей-офф. Фото источника