Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу в 2030 году будет проходить в шести странах на трех континентах.

Решение о проведении мундиаля в Южной Америке, Европе и Африке огласили в ФИФА 4 октября. Матчи чемпионата будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.

Решение было принято в связи с празднованием столетия чемпионата мира, который впервые прошел в Уругвае в 1930 году. // фото unsplash.com/ Daniel Norin