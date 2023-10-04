Петрозаводчан пригласили на турнир по толканию ядра

Состязания по толканию ядра запланированы на четверг, 5 октября. Турнир (0+) на призы Владимира Титова будет проходить на стадионе «Юность».

Заявиться на состязание можно завтра с 15:00, сам турнир начнется в 16:00.

Владимир Титов – мастер спорта СССР по легкой атлетике, рекордсмен Карелии, многократный победитель и призер всесоюзных и международных соревнований. // фото «Петрозаводск говорит»