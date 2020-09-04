04 сентября 2020, 13:32
Спорт

Чемпионат и первенство Карелии по ездовому спорту пройдут в Гирвасе

Спортсмены будут бежать рядом с собаками или ехать на велосипедах

12 и 13 сентября в Кондопожском районе пройдут соревнования по ездовому спорту, сообщает министерство спорта Республики Карелия.

Местом проведения стартов организаторы, Федерация ездового спорта Карелии, выбрали территорию, прилегающая к лесному аэродрому Гирвас.

В соревнованиях примут участие спортсмены Северо-Западного федерального округа. Программа включает следующие дисциплины:

  • кросс 1 собака;
  • велосипед 1 собака;
  • скутер 1 и 2 собаки;
  • карт 4 и 6 собак.

Чемпионат республики и первенство Карелии будут совмещены.

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Карелия
Кондопожский район
Гирвас
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