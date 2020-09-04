04 сентября 2020, 13:32
Чемпионат и первенство Карелии по ездовому спорту пройдут в Гирвасе
Спортсмены будут бежать рядом с собаками или ехать на велосипедах
12 и 13 сентября в Кондопожском районе пройдут соревнования по ездовому спорту, сообщает министерство спорта Республики Карелия.
Местом проведения стартов организаторы, Федерация ездового спорта Карелии, выбрали территорию, прилегающая к лесному аэродрому Гирвас.
В соревнованиях примут участие спортсмены Северо-Западного федерального округа. Программа включает следующие дисциплины:
- кросс 1 собака;
- велосипед 1 собака;
- скутер 1 и 2 собаки;
- карт 4 и 6 собак.
Чемпионат республики и первенство Карелии будут совмещены.
Регистрация здесь