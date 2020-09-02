Петрозаводчан зовут на «Гонку ГТО»

22 сентября на Кургане в Петрозаводске состоится фестиваль студенческого спорта «Гонка ГТО». Старт гонке будет дан в 11:30.

Принять участие могут все желающие. Участники попробуют свои силы в спортивных испытаниях, пройти трассу в 5 километров и преодолеть препятствия, сообщает пресс-центр правительства Карелии.

Участвовать могут команды из восьми человек с медицинским допуском для тестирования ГТО.

В команде должна быть минимум одна девушка. Возраст участников - от 16 лет и старше. Зарегистрироваться можно до 17 сентября.

Фото: klbviktoria.com