02 сентября 2020, 11:47
Спринтер Андрей Лукин вновь покорил пьедестал крупных соревнований
Бегун из Петрозаводска привез серебряную медаль с Кубка России по легкой атлетике
Андрей Лукин вновь показал высокие результаты на легкоатлетических соревнованиях, сообщает минспорта Карелии.
В минувшие выходные в Брянске прошёл Кубок России по легкой атлетике, в котором приняли участие более трёхсот спортсменов.
По итогам стартов мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров с результатом 21,50 с.
Ранее Андрей Лукин привез золотую медаль с открытого Чемпионата Москвы, на дистанции 100 метров.