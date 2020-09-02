Спринтер Андрей Лукин вновь покорил пьедестал крупных соревнований

Андрей Лукин вновь показал высокие результаты на легкоатлетических соревнованиях, сообщает минспорта Карелии.

В минувшие выходные в Брянске прошёл Кубок России по легкой атлетике, в котором приняли участие более трёхсот спортсменов.



По итогам стартов мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Лукин завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров с результатом 21,50 с.

Ранее Андрей Лукин привез золотую медаль с открытого Чемпионата Москвы, на дистанции 100 метров.