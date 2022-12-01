Человеку вживят чип для управления смартфоном и компьютером без рук
Фантастика становится реальностью: уже через полгода первому в мире человеку могут вживить в мозг чип. Об этом на пресс-конференции рассказал Илон Маск, передает ТАСС.
Бизнесмен заявил, что это позволит работать с телефоном и компьютером без рук. Осуществлять задачу будет принадлежащая Маску компания Neuralink.
- Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый чип человеку,
- сообщил предприниматель.
Он пообещал действовать аккуратно и заверил, что меры предосторожности уже были приняты при вживлении чипа животным. Напомним, это проделали в прошлом году с обезьянами.
Подключение к чипу осуществляется через iPhone. Благодаря этому макаку обучили двигать курсором на экране без джойстика.
Сейчас Маск подал необходимые документы, чтобы получить разрешение на вживление людям. // фото: freepik.com