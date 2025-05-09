09 мая 2025, 10:16
Человек сгорел на пожаре в Карелии утром 9 мая
Пожарные боролись с возгоранием в доме в Шуйском поселении
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Утром 9 мая в Прионежском районе вспыхнул дом. Пожар разгорелся на территории Шуйского поселения в садовом товариществе «Щит».
С огнем пытались справиться спасатели из Мелиоративного и Петрозаводска. Пожару присвоен ранг 1 БИС.
Как сообщили в госкомитете Карелии по безопасности, при разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Предположительно, в огне погиб владелец дома. © «Петрозаводск говорит»