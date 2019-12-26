Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

Сегодня вечером, в 18:20, в жилом доме №44 по улице Калинина произошел пожар.

По сообщению МЧС Карелии, на месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава пожарных частей Петрозаводска. Огонь удалось потушить в 19:08.

Как сообщает со ссылкой на информированный источник ИА «Республика», на пожаре было обнаружено тело человека. Предположительно, погибший - мужчина.