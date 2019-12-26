26 декабря 2019, 21:33
Происшествия

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

Пятиэтажный дом на улице Калинина загорелся сегодня вечером

Сегодня вечером, в 18:20, в жилом доме №44 по улице Калинина произошел пожар.

По сообщению МЧС Карелии, на месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава пожарных частей Петрозаводска. Огонь удалось потушить в 19:08.

Как сообщает со ссылкой на информированный источник ИА «Республика», на пожаре было обнаружено тело человека. Предположительно, погибший - мужчина.

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