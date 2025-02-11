11 февраля 2025, 14:27
Человек-легенда: Конюхов первым пересек Южную Атлантику на лодке
Россиянин совершает опасное одиночное путешествие на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке. О достижении человека-легенды сообщили в его телеграмм-канале.
На преодоление сложного и опасного маршрута 73-летнему россиянину потребовалось 68 суток. Ночью 11 февраля лодка «АКРОС», которой управляет Конюхов, вышла в Индийский океан. Он путешествует в одиночку.
Экспедиция путешественника началась 1 декабря. Путешественник держит курс до Австралии. Все путешествие должно занять около 200 дней.
Ранее россиянин установил мировой рекорд, в одиночку дрейфуя на льдине у Северного полюса. // фото из телеграм-канала путешественника