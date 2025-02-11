Человек-легенда: Конюхов первым пересек Южную Атлантику на лодке

Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке. О достижении человека-легенды сообщили в его телеграмм-канале.

На преодоление сложного и опасного маршрута 73-летнему россиянину потребовалось 68 суток. Ночью 11 февраля лодка «АКРОС», которой управляет Конюхов, вышла в Индийский океан. Он путешествует в одиночку.

Экспедиция путешественника началась 1 декабря. Путешественник держит курс до Австралии. Все путешествие должно занять около 200 дней.

Ранее россиянин установил мировой рекорд, в одиночку дрейфуя на льдине у Северного полюса. // фото из телеграм-канала путешественника