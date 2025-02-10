Спутниковая связь Маска бесплатно заработала на смартфонах

Компания SpaceX Илона Маска совместно с оператором T-Mobile официально запустила бета-тестирование сервиса спутниковой связи Starlink Direct To Cell (DTC). Об этом сообщили на официальном сайте T-Mobile.

Представители компаний объявили, что бета-тестирование стартовало в США. Клиентам T-Mobile предложили зарегистрироваться в программе, чтобы получить доступ к сотовой связи через спутники. По словам разработчиков, сервис будет работать практически на любом смартфоне с iOS или Android.

Полноценный запуск Starlink DTC запланирован на середину этого года. Абоненты T-Mobile смогут бесплатно пользоваться сервисом до июля. Участники бета-тестирования также получат скидку в размере 10 долларов в месяц после официального старта проекта. На начальном этапе пользователям будет доступна отправка SMS, а голосовая связь и интернет появятся позже.

В корпорации Apple уточнили, что при использовании сервиса в строке состояния смартфона будут отображаться символы SAT. Для работы Starlink DTC потребуется iPhone 14 или более новая модель с актуальной версией iOS. // фото: freepik.com