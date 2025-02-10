10 февраля 2025, 16:31
Мир

Спутниковая связь Маска бесплатно заработала на смартфонах

Связь через спутники: T-Mobile и SpaceX начали тестирование нового сервиса

Компания SpaceX Илона Маска совместно с оператором T-Mobile официально запустила бета-тестирование сервиса спутниковой связи Starlink Direct To Cell (DTC). Об этом сообщили на официальном сайте T-Mobile. 

Представители компаний объявили, что бета-тестирование стартовало в США. Клиентам T-Mobile предложили зарегистрироваться в программе, чтобы получить доступ к сотовой связи через спутники. По словам разработчиков, сервис будет работать практически на любом смартфоне с iOS или Android. 

Полноценный запуск Starlink DTC запланирован на середину этого года. Абоненты T-Mobile смогут бесплатно пользоваться сервисом до июля. Участники бета-тестирования также получат скидку в размере 10 долларов в месяц после официального старта проекта. На начальном этапе пользователям будет доступна отправка SMS, а голосовая связь и интернет появятся позже. 

В корпорации Apple уточнили, что при использовании сервиса в строке состояния смартфона будут отображаться символы SAT. Для работы Starlink DTC потребуется iPhone 14 или более новая модель с актуальной версией iOS. // фото: freepik.com

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Метки: 
илон маск
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