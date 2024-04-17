Частный дом вспыхнул сегодня в Карелии

Пожар вспыхнул днем 17 апреля в населенном пункте Хелюля. Спасателям стало известно о возгорании на Каштановой улице в 13:20.

Двухэтажный дом сумели отстоять от огня, но внутри помещения стены, мебель и техника оказались сильно повреждены.

Сортавальские пожарные предположили, что к возгоранию мог привести неисправный электрический прибор.

На пожаре никто не пострадал. // фото «38 пожарно-спасательная часть Сортавалы»