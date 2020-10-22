22 октября 2020, 10:29
Частный дом вскрыли и обокрали в Карелии
Сотрудники уголовного розыска Медвежьегорска раскрыли кражу
В полицию Медвежьегорского района обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то вскрыл и обокрал принадлежащй ему деревенский дом. Пропали газовый баллон, бензогенератор и рога лося, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 21-летний житель одного из сел района. По версии следствия, он проник внутрь, повредив замок. Молодой человек продал украденное, а деньги потратил на себя.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото express-k.kz