Частная баня вспыхнула утром в Питкяранте

Вчера утром в 10 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о том, что возле дома на улице Ленина горит частная баня.

Когда городские пожарные прибыли к месту вызова, огнем была охвачена пристройка к бане.

Семерым пожарным потребовалось порядка десяти минут, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате пожара в бане огнем была повреждена пристройка строения и кровля на общей площади 18 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас разбираются специалисты. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: Hans/pixabay.com