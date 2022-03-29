Из-за обиженного подростка родителям пришлось вызывать пожарных

Вчера ближе к полуночи, в 23 часа 00 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорска поступил звонок с просьбой о помощи.

Необходимо попасть в квартиру, где закрылся подросток. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь.

По предварительным данным, в это поздний вечер, родители подростка решили съездить на автомойку, чтобы помыть автомобиль.

Мальчика с собой они не взяли. Подросток обиделся и закрылся в квартире. Когда родители вернулись, он их не пускал домой. Перепуганные взрослые подняли на ноги врачей скорой помощи, полицейских и пожарных.

После того, как семья воссоединилась, осталось тайной, получил ли чересчур обидчивый ребенок ремня за свой необдуманный поступок. // Фото: www.spasateli44.ru