Частная баня сгорела вечером в Петрозаводске

Вчера вечером в 22:13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на улице 8 Марта горит частная баня.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в бане огнем было охвачено парильное помещение. Спасателям потребовалось порядка десяти минут, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В бане было повреждено парильное помещение на общей площади семь квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

За истекшие сутки еще один пожар в Петрозаводске произошел сегодня ночью. По неустановленной пока причине в 00:13 минут возле жилого дома на улице Профсоюзов загорелся пластиковый мусорный контейнер.

Пожар ликвидировали очевидцы происшествия подручными средствами до прибытия пожарных расчетов. // фото: phere.com