Водитель рискнул жизнью детей и поплатился

Требования правил перевозки детей продолжают игнорировать водители в Карелии. Очередного нарушителя остановили в Олонецком районе, сообщили в Госавтоинспекции.

Местный житель за рулем автомобиля «Лада Приора» перевозил семилетнего и 10-летнего детей. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Мужчину привлекли к административной ответственности, он заплатит штраф в размере трех тысяч рублей. // фото: ГИБДД Карелии