Часть жителей Петрозаводска в выходные осталась без электричества

В Карелию наконец-то пришла долгожданная весна, и вместе с теплом начались земляные работы. Однако, в некоторых ситуациях из-за этого страдают жители Петрозаводска, и минувшие выходные еще раз, к сожалению, подтвердили это – за три дня порваны три высоковольтных кабельных линии!

Как сообщили в ОРЭС, в пятницу, 7 апреля, в 13.45 представители строительной организации повредили кабельную линию в районе Соломенского шоссе, что привело к отключению части потребителей микрорайона Соломенное. Через час - в 14.43 оперативно-выездной бригадой сетевой компании электроснабжение было восстановлено путем переключений.

А два выходных дня подряд – в субботу в 11.11 и в воскресенье в 13.43 – часть жителей Зареки остались без электроснабжения также по вине строителей, работавших в районе улиц Варламова-Калинина. В субботу потребителей запитали уже в 11.56, в воскресенье – в 15.00.

Почему вновь рвут кабельные линии? В ОРЭС утверждают, что это связано исключительно с профессионализмом проводящих работы подрядчиков – торопятся, невнимательны, ленятся лишний раз прибегнуть к ручному труду, чтобы не повредить кабель.

Сетевики отмечают только то, что благодаря слаженным профессиональным действиям оперативного персонала ОРЭС-Петрозаводск, отключенные подстанции во всех ситуациях удалось быстро переключить на резервные кабельные линии 10кВ и восстановить электроснабжение в домах.

В данный момент все повреждения обнаружены, ведутся ремонтные работы по восстановлению кабельных линий и переключению потребителей на нормальные схемы электроснабжения. Нерадивыми подрядными организациями подписаны акты повреждения сетей и после их восстановления им будут выставлены соответствующие штрафные санкции по восстановлению.