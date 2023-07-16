Часть заработанных в Рускеале денег направят на помощь участникам СВО

Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony завершился в Карелии. Организаторы двухдневного музыкального праздника решили передать часть заработанных средств фонду помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Зрители инициативу поддержали аплодисментами.

Под занавес фестиваля были вручены награды. Почетным знаком главы республики«За вклад в развитие Республики Карелия» награжден артист симфонического оркестра карельской филармонии Михаил Баш, отслуживший в оркестре 63 года.

Премию «Сампо» присудили Анатолию Рыбалко, заслуженному артисту Карелии, художественному руководителю, главному дирижеру симфонического оркестра карельской филармонии. Награду ему вручили за подготовку, организацию и исполнение мировой премьеры симфонии «Осударева дорога» А.В. Чайковского. // фото с сайта правительства РК