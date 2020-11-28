Часть россиян в декабре могут получить двойную пенсию

Некоторые пожилые граждане России в декабре получат двойную пенсию. Связано это с особенностями работы Пенсионного фонда страны в новогодние праздники, пишет «Федеральное агентство новостей».

«График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца»,

— пишет издание.

Отмечается, что за январь пенсионеры получат выплаты с 25 по 31 декабря. Те, кто ждут выплат после 9-го числа получат пенсию вовремя.

Ранее федеральные СМИ писали о том, что российские медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц (фото с zen.yandex.com).