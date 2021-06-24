Церемонию вручения золотых медалей отменили. А серебряных — нет!

Текст: Георгий Чентемиров

В Карелии растет заболеваемость коронавирусом. Из-за этого власти едва ли не каждый день вводят ограничительные меры. А вот как их исполнять, не знают и сами чиновники. Поэтому иногда получаются весьма нелепые казусы.

Так, в Петрозаводске отменили традиционную церемонию вручения золотых медалей. Как объяснили в Министерстве образования республики, отличники получат свои награды в школах, во время выпускных вечеров.

«Уважаемые руководители, сообщаем об изменениях по вручению медалей: торжественная процедура вручения золотых медалей отменена (основание – распоряжение главы Карелии). 7 июля на сайте Центра развития образования будет размещено поздравление главы города и слайд-шоу из фотографий и достижений выпускников-медалистов и выпускников 100-балльников. Подарки и благодарственные письма будут направлены в школы».

Такое сообщение за подписью замначальника управления образования Светланы Червовой имеется в распоряжении портала «Петрозаводск говорит». По нашим сведениям, оно было разослано руководителям учебных заведений.

В министерстве образования республики эту информацию одновременно и опровергли, и подтвердили. Там заявили, что единая церемония вручения медалей будет, но «у каждой школы по-своему».

"В июне текущего года в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия, связанные с вручением выпускникам аттестатов. Церемонии организованы при строгом соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований",

– рассказали в министерстве.

Вроде бы ничего страшного. Сейчас в Карелии и других регионах отменяют массовые мероприятия. Под раздачу попали и День города, и интеллектуальный пикник «Баркмеп», организаторы которого не рискнули в разгар эпидемии собирать людей, пусть и на свежем воздухе. Логично, что и церемонию вручения медалей отменили. Тем более, награду «За особые успехи в учении» получат почти триста ребят; собирать их в одном месте неразумно.

Но не все так просто. Золотые медали собираются вручать «в домашней атмосфере». А вот серебряные – в торжественной обстановке.

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, церемония состоится 25 июня в Петровском дворце либо на улице, либо, при плохой погоде, в помещении. Правда, медалистов разделят на две группы, но, так или иначе, для школьников проводят полноценное торжественное мероприятие. Более того, накануне их даже звали на репетицию.

И опять-таки: вроде бы ничего страшного. Можно не сомневаться, что организаторы будут тщательно соблюдать противоэпидемические требования. В конце концов, магазины открыты, торговые центры открыты, на берегах озер – толпы отдыхающих, и выпускники-медалисты вряд ли сильно повлияют на эпидемическую обстановку.

Вопрос только в одном: почему для одних церемонию проводят, а для других – нет?!

Формально ответ на поверхности: у мероприятий – разные организаторы. Награждение золотых медалистов традиционно проводит республика, награждение серебряных – город. Вот только как это объяснить ребятам и их родителям?

Можно привести много определений произошедшему. Например, «Левая рука не знает, что делает правая». Еще сильно подмывает назвать такие действия управленческой шизофренией. И она, мягко скажем, не помогает бороться с эпидемией. В ситуации, когда власть должна действовать последовательно и логично, власть действует вот так. А потом удивляется, почему ей мало доверяют. // Фото: zab.ru