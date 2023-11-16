16 ноября 2023, 09:22
Цены на топливо продолжают катиться вниз в Карелии
Карелиястат вновь сообщил об изменении цен на бензин
Карелиястат представил данные об изменении цен на топливо в республике за неделю с 8 по 13 ноября. Информация опубликована на сайте ведомства.
Так, бензин марки АИ-92 за неделю подешевел на 0,7%. Такая же динамика наблюдается в отношении бензина марки АИ-95. Дизельное топливо упало в цене на 0,4%.
Мониторинг цен на топливо ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt