Цены на топливо продолжают катиться вниз в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен на топливо в республике за неделю с 8 по 13 ноября. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, бензин марки АИ-92 за неделю подешевел на 0,7%. Такая же динамика наблюдается в отношении бензина марки АИ-95. Дизельное топливо упало в цене на 0,4%.

Мониторинг цен на топливо ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt