Цены на сливочное масло продолжают расти

С 29 октября по 5 ноября специалисты отметили, что цена на сливочное масло в России выросла на 1,4%. Кроме этого, плодоовощная продукция подорожала на 4%, об этом сообщает РИА Новости.

Росстат за прошедшую неделю зафиксировал подорожание и других продуктов. Например, цена на сметану выросла на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%. Специалисты также отметили рост стоимости пшеничной муки, вермишели и обедов в столовой и кафе на 0,3%.

Некоторые продукты стали дешевле. К ним относятся сухие молочные смеси для детского питания и гречневая крупа, цена на них упала на 0,5%. Мясо курицы подешевело на 0,2%. // Фото: freepik / rawpixel.com