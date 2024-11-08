Депутаты Северо-Запада просят правительство РФ защитить Онего и Ладогу

Парламентарии Северо-Запада России поддержали предложение Законодательного собрания Карелии увеличить финансирование мероприятий по защите Балтийской водной системы, в которую входит Онежское и Ладожское озера. Об этом сообщила председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии ЗС РК Марина Гуменникова.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина принято 7 ноября в Вологодской области на 66-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

В уникальную Балтийскую водную систему входят Онежское и Ладожское озера, река Нева, Финский залив и Балтийское море. Техногенная и биогенная нагрузка на эти водоемы постоянно возрастает. Сохранение и оздоровление Балтийской водной системы возможно только совместными усилиями федеральных и региональных властей, отметила Марина Гуменникова.

По словам Гуменниковой, из регионов Северо-Запада поступает информация, что существующий уровень федерального финансирования недостаточен для полноценной защиты экосистемы.

В связи с этим мы опасаемся, что цель оздоровления и сохранения наших уникальных водоемов может быть не достигнута. Поэтому мы предлагаем правительству России максимально профинансировать мероприятия по защите Балтийской водной системы в рамках федерального проекта «Вода России»,

– прокомментировала Марина Гуменникова.

Фото: ЗС РК