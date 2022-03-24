Цены на сахар в Карелии выросли третий раз в течение месяца

Рост стоимости сахарного песка в регионе зафиксировали специалисты Карелиястат. В ведомстве сообщили, что цены повысились в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.

Еще в начале марта сахар в среднем стоил не дороже 70 рублей. Но на 18 марта он подорожал до 78 рублей 45 копеек.

Ранее УФАС выявила признаки картельного сговора в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Сахар придерживали на складах и не отгружали в розничную продажу. // Фото: Bru-nO/pixabay.com