24 марта 2022, 21:25
Цены на сахар в Карелии выросли третий раз в течение месяца
Сахарный песок в республике за неделю подорожал еще на 11 процентов
Рост стоимости сахарного песка в регионе зафиксировали специалисты Карелиястат. В ведомстве сообщили, что цены повысились в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.
Еще в начале марта сахар в среднем стоил не дороже 70 рублей. Но на 18 марта он подорожал до 78 рублей 45 копеек.
Ранее УФАС выявила признаки картельного сговора в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Сахар придерживали на складах и не отгружали в розничную продажу. // Фото: Bru-nO/pixabay.com