Целлюлозный завод «Питкяранта» переориентировался на рынок Китая

В условиях введенных против России санкций на целлюлозном заводе в Питкяранте переориентировались и нашли новые рынки сбыта. Теперь производимую на предприятии электроцеллюлозу будут сбывать главным образом в Китай, сообщили в Минприроды РК.

Ранее в Китай завод отгружал до 30 процентов своей продукции, сейчас руководство заключило новые контракты. В будущем на китайский рынок могут начать поставлять 80 процентов электроцеллюлозы.

- На заводе сегодня работает более 900 человек, речи о сокращении не идет, все социальные обязательства выполняются,

− заявил гендиректор Константин Малышев.

На предприятии также решили вопрос с заменой производственной химии, используемой при производстве целлюлозы. Раньше ее привозили из Финляндии. Но поставщик объявил о приостановке деятельности в России.

Теперь на заводе будут использовать российские реактивы, их уже успешно протестировали.

Из-за запрета экспорта технологической щепы ряд карельских лесопильных заводов был вынужден приостановить ее поставки в Финляндию. В связи с этим у целлюлозного завода «Питкяранта» появились стабильные поставщики технологической щепы из Карелии. // Фото: источник