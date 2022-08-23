Цены на отдых в России в начале осени не снизятся

По мнению туроператоров, путевки на южные курорты страны в начале осени не подешевеют. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на изменение баланса спроса и предложения.

Эксперты АТОР полагают, что стоимость размещения могут незначительно снизить небольшие бюджетные отели. Тарифы в дорогих гостиницах вряд ли изменятся.

Традиционно в период 25 августа – 5 сентября отдых на пляжных курортах России дешевел на 25 – 30 процентов. Падал спрос, поэтому снижались цены. Однако в этом году проседание есть лишь в Крыму.

Зарубежные предложения ограничены, вдобавок играет роль отложенный спрос. Так что отели заполняются хорошо, привлекать скидками туристов нет необходимости. // Фото: pxhere.com