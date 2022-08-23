23 августа 2022, 19:22
Цены на отдых в России в начале осени не снизятся
Традиционных скидок в этом году не будет, считают в АТОР
По мнению туроператоров, путевки на южные курорты страны в начале осени не подешевеют. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на изменение баланса спроса и предложения.
Эксперты АТОР полагают, что стоимость размещения могут незначительно снизить небольшие бюджетные отели. Тарифы в дорогих гостиницах вряд ли изменятся.
Традиционно в период 25 августа – 5 сентября отдых на пляжных курортах России дешевел на 25 – 30 процентов. Падал спрос, поэтому снижались цены. Однако в этом году проседание есть лишь в Крыму.
Зарубежные предложения ограничены, вдобавок играет роль отложенный спрос. Так что отели заполняются хорошо, привлекать скидками туристов нет необходимости. // Фото: pxhere.com