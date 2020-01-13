Цены на однокомнатные квартиры упали в Петрозаводске

Специалисты изучили последние тенденции на российском рынке недвижимости и выяснили, что квартиры в некоторых городах страны, в частности, в Петрозаводске, значительно подешевели. Сильнее всего упала цена на однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске. Соседние строчки со столицей Карелии в рейтинге дешевеющего жилья заняли Грозный, Йошкар-Ола, Астрахань, Подольск, Саранск и Уфа, сообщает RG со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Домофонд».

Тем не менее, в большинстве регионов квартиры, в частности однушки, не дешевели, а дорожали. Сильнее всего, сразу на 25 процентов, подорожали однокомнатные квартиры в Сочи. Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона. На втором месте Иркутск (рост с 1833920 рублей до 2 280 000 рублей ), далее идет Новокузнецк ( в декабре 2018 года квартиры стоили порядка 1 550 000 рублей, сейчас - 1895000).

Стоит отметить, что в денежном выражении городами с самыми высокими ценами на жилье продолжают оставаться Москва и Петербург. Здесь цены за год тоже выросли, но не такими темпами, как в других городах. Так, в столице однокомнатную квартиру в конце 2019 года можно было купить в среднем за 6 521 782 рублей, а тем, кто сейчас приценивается к покупке жилья в Москве, нужно ориентироваться уже на сумму 7 386 801. Рост за год составил 13,1 процента.

В Петербурге однокомнатная квартира стоила 3 700 032 рубля, а сейчас - 4 090 426. Рост составил 10,6 процента годовых.