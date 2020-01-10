Курсы доллара и евро опустились до двухлетних минимумов

В пятницу российская валюта ускорила рост, доллар и евро обновили минимумы с 2018 и 2017 года соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами на завтра на 19:00 снижался на 33 копейки, до 60,96 рубля, евро - на 30 копеек, до 67,73 рубля.

В ходе пятничных торгов доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,89 рубля, евро - с ноября 2017-го - до 67,65 рубля.