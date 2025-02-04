Цены на масло и яйца могут снизиться, ввели новые меры поддержки

Правительство России приняло решение освободить производителей масла и яиц от дополнительных выплат торговым сетям. Такой шаг, по мнению властей, должен стабилизировать рынок и привести к снижению цен на эти продукты.

Как сообщили 3 февраля в Telegram-канале кабмина, в соответствии с законом о торговле поставщики обычно выплачивают ритейлерам бонусы за закупку их продукции в определенных объемах. Однако теперь масло и яйца включены в перечень социально значимых товаров, что избавляет их производителей от подобных обязательств.

Ожидается, что высвободившиеся средства компании смогут направить на развитие, что приведет к увеличению объемов производства.

Предполагается, что эта инициатива поможет снизить оптово-отпускные цены, а в перспективе — и конечную стоимость продукции для покупателей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку цен на сливочное масло. Поводом послужил их резкий рост в конце прошлого года. // фото: pexels.com