Размер пособия по безработице вырастет с 1 февраля

Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит более 15 тысяч рублей. Выплата будет проиндексирована с 1 февраля на 9,5%.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тыс. рублей», - приводит ТАСС сообщение минтруда.

Всего будут проиндексированы более 40 социальных выплат. // фото «Петрозаводск говорит»