30 января 2025, 09:03
Размер пособия по безработице вырастет с 1 февраля
Максимальный размер выплаты после индексации превысит 15 тысяч
Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит более 15 тысяч рублей. Выплата будет проиндексирована с 1 февраля на 9,5%.
«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тыс. рублей», - приводит ТАСС сообщение минтруда.
Всего будут проиндексированы более 40 социальных выплат. // фото «Петрозаводск говорит»