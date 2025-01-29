ФАС запросила данные у производителей четырех подорожавших продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства 29 января, запросы уже направлены крупнейшим производителям.

Под пристальное внимание ФАС попали четыре категории товаров: майонез, подсолнечное масло, маргарин и пищевая соль. Всего направлено 62 запроса: 24 предприятиям, выпускающим майонез, 10 – производителям подсолнечного масла, 21 – маргарина и 7 – соли.

Компании обязаны предоставить детализированную информацию об объемах выпуска и реализации продукции, а также раскрыть данные о себестоимости, отпускных ценах и уровне рентабельности.

Параллельно продолжается рост цен на водку. Третью неделю подряд этот напиток остается в лидерах подорожания. За последние семь дней стоимость выросла на 1%, а с начала 2025 года – на 5,7%, что является рекордным показателем среди продовольственных товаров, уступая лишь огурцам. // фото: pixabay.com